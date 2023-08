Heftige Unwetter ziehen über Bayern hinweg - Straßen und Schienen überflutet

Nürnberg: Über Teile Bayerns sind am Abend heftige Unwetter niedergegangen. In Mittelfranken mussten Feuerwehr und Polizei zu hunderten Einsätzen ausrücken. Viele Keller und Tiefgaragen waren vollgelaufen, in Unterführungen seien Autos im Wasser steckengeblieben und Insassen eingeschlossen gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. In Nürnberg konnte eine Straßenbahn wegen Überflutungen nicht mehr weiterfahren. Zudem fiel in mehreren Stadtteilen zeitweise der Strom aus. Meldungen über Personenschäden gibt es bislang keine. Im Münchner Olympiapark musste ein im Rahmen des Sommerfestivals geplantes Feuerwerk wegen der Gewitter verschoben werden. Auch im Bahnverkehr kam es zu zahlreichen Beeinträchtigungen. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass alle Fernverkehrszüge zwischen Stuttgart und Augsburg umgeleitet werden müssen. Sie halten nicht in Ulm und Günzburg. Es müsse mit Verspätungen und einzelnen Zugausfällen gerechnet werden, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.08.2023 22:15 Uhr