Heftige Unwetter treffen vor allem Franken

Nürnberg: Heftige Regenfälle haben die Einsatzkräfte in Franken die ganze Nacht lang in Atem gehalten. Besonders betroffen war das Stadtgebiet von Nürnberg. Die Feuerwehr musste zu hunderten Einsätzen ausrücken. Unterführungen, Tiefgaragen und Keller liefen voll. Ein Sprecher der Nürnberger Feuerwehr sagte wörtlich: "Ich bin seit 1990 im Dienst, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.". Durch das Unwetter wurden in Nürnberg auch Trafohäuschen beschädigt, so dass in etlichen Stadtteilen der Strom ausfiel. In Weißenburg stürzte die historische Stadtmauer auf einer Länge von 25 Metern ein, weil sie sich mit Wasser vollgesogen hat. Bei Ramsberg sind auf einer Staatsstraße hunderte Bäume umgeknickt und teilweise auf Fahrzeuge gestürzt. Drei Menschen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. In Oberfranken waren Kulmbach, der südliche Landkreis Bayreuth, der Landkreis Forchheim und der Landkreis Wunsiedel Schwerpunkt der Einsätze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 09:00 Uhr