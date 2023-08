Heftige Unwetter treffen vor allem fränkische Regionen

Nürnberg: Heftige Gewitter mit Sturm und Starkregen sind in der vergangenen Nacht über Teile Frankens hinweggezogen und haben schwere Schäden verursacht. Teile der Nürnberger Innenstadt wurden überflutet. Keller, Unterführungen und Tiefgaragen liefen voll. Umstürzende Bäume und herabfallende Dachziegel beschädigten Autos. In manchen Stadtteilen fiel der Strom aus. Derzeit ist offenbar das Telefonnetz der Bundesagentur für Arbeit gestört. Laut einer Sprecherin steht ein Rechenzentrum der BA unter Wasser. In Weißenburg stürzte die historische Stadtmauer auf einer Länge von 25 Metern ein, weil sie sich mit Wasser vollgesogen hatte. In Oberfranken waren Kulmbach, der südliche Landkreis Bayreuth, der Landkreis Forchheim und der Landkreis Wunsiedel besonders betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.08.2023 10:45 Uhr