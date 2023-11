Heftige Unwetter in der Toskana lösen Überschwemmungen aus

Prato: In der Toskana hat es schwere Unwetter gegeben. Der Präsident der Region in Mittelitalien, Giani, schrieb bei X, noch nie habe man in so wenigen Minuten so viel Regen registriert. Die Zahl der Menschen, die dabei ums Leben gekommen sind, ist mittlerweile auf fünf gestiegen. Giani rief am frühen Morgen den Notstand für die Region aus. Besonders betroffen war die Provinz Prato im Norden der Toskana. Hier wurden mehrere Menschen verletzt, es gibt auch Berichte über Vermisste. 40.000 Haushalte bei Florenz sind ohne Strom, der Fluss Bisenzio trat über die Ufer und überschwemmte mehrere Gemeinden - auch Krankenhäuser. Die Feuerwehr rückte zu mehr als 1.000 Einsätzen aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 12:15 Uhr