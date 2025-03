Heftige Kritik von Grünen und Linken an Asylplänen von Union und SPD

Berlin: Die Parteichefs der Grünen und Linken haben die Migrationspläne von Union und SPD scharf kritisiert. Grünen-Chef Banaszak sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Ideen zur Gestaltung von Migration und einer Einwanderungsgesellschaft ließen sich bei der künftigen Koalition nicht erkennen. Die geplante massive Ausweitung der Binnengrenzkontrollen und der Versuch, alle Menschen davon abzuhalten, in Deutschland Schutz zu suchen, seien Ausdruck eines europapolitischen Blindflugs, so der Grünen-Chef. Unionskanzlerkandidat Merz riskiere einen großen Vertrauensverlust sowohl der Menschen in diesem Land als auch bei den europäischen Partnern. Linken-Chef van Aken nannnte die von den möglichen Koalitionspartnern vereinbarten Migrationspläne unchristlich und rechtswidrig.

