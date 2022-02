Heftige Kämpfe in Ukraine gehen weiter

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Seit dem frühen Morgen hat russisches Militär zahlreiche Ziele im Nachbarland Ukraine angegriffen. Das geschah sowohl mit Raketen, Artillerie, als auch mit Bodentruppen, die vor allem über Belarus in die Ukraine gelangten, so der ukrainische Grenzschutz. Mittlerweile sind Soldaten in die Region um die Hauptstadt Kiew vorgedrungen. Viele größere Städte in der Ukraine wurden im Laufe des Tages angegriffen, darunter in erster Linie militärische Ziele, teilweise aber auch zivile. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, die russische Armee habe mehr als 70 militärische Ziele in der Ukraine zerstört, darunter elf Flugplätze. Das Gebiet um den zerstörten Atomreaktor Tschernobyl ist nach übereinstimmenden Berichten unter russischer Kontrolle. Der ukrainische Präsident Selenskij schrieb auf Twitter von einer Kriegserklärung an ganz Europa.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 19:00 Uhr