Heftige Kämpfe im Donbass gehen weiter

Nachrichtenarchiv - 11.06.2022 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der Ukraine gehen die heftigen Kämpfe vor allem im Donbass weiter. Vom Militärgeheimdienst heißt es, um die Industriestadt Sjewjerodonezk gebe es nun einen Artilleriekrieg. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland vorgeworfen, "jede Stadt" in der ostukrainischen Donbass-Region zerstören zu wollen. In einer Videoansprache sagte er, das ukrainische Militär tue aber alles, um die Angriffe der Besatzer zu stoppen. Einem Berater Selenskyjs zufolge sind seit der Invasion Ende Februar etwa 10.000 ukrainische Soldaten gefallen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2022 06:45 Uhr