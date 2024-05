Heftige Gefechte im Gazastreifen halten an

Rafah: Die israelischen Streitkräfte setzten nach eigenen Angaben ihre Einsätze im Gazastreifen fort. Augenzeugen berichten unter anderem von Bombardements in der südlich gelegenen Stadt Rafah. Auch im Norden flammt die Gewalt immer wieder auf, in der Flüchtlingssiedlung Dschabalia kam es in der Nacht zu heftigen Kämpfen. Israelische Soldaten töteten nach eigenen Angaben mehrere Islamisten, zerstörten Waffenlager und Tunnelschächte. Nach palästinensischer Darstellung fordern die israelischen Angriffe in Dschabalia mindestens 15 zivile Opfer, 30 Menschen seien verletzt worden. Derweil sind nach Angaben der israelische Armee die ersten 310 Paletten Hilfsgüter ausgepackt worden, die gesterm über die neue vom US-Militär gebaute Schiffsanlegestelle in den Gazastreifen gebracht wurden. In den kommenden Tagen sollen weitere rund 500 Tonnen Hilfsgüter folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 15:00 Uhr