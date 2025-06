Heftige Angriffe in Israel und Iran

Tel Aviv: Im Krieg zwischen Israel und dem Iran berichten beide Länder von heftigen Angriffen der Gegenseite. Mehrere Städte in Israel wurden am frühen Morgen aus dem Iran mit Raketen beschossen. Israels Bevölkerung ist aufgerufen, in der Nähe der Schutzräume zu bleiben. In Teheran greift Israel unterdessen militärische Ziele an. Nach iranischen Angaben wurden dabei Kommandozentralen der Revolutionsgarden getroffen. Israel hatte am Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet und so den Konflikt zwischen beiden Ländern wieder angefacht. Beide Länder melden viele Tote - der Iran etwa gab in der Nacht bekannt, seit Beginn der israelischen Offensive seien mindestens 224 Menschen getötet worden. Die USA schicken angesichts der Eskalation offenbar den Flugzeugträger "Nimitz" in die Region. Das Kriegssschiff verließ das Südchinesische Meer und nahm Kurs auf den Nahen Osten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 09:00 Uhr