Heftige Angriffe in Israel und Iran

Tel Aviv: Im Krieg zwischen Israel und dem Iran wird aus beiden Ländern von heftigen Angriffen berichtet. Tel Aviv und andere Städte in Israel liegen seit dem frühen Morgen unter Raketenbeschuss. Nach Schilderungen der ARD-Korrespondentin in Tel Aviv setzt der Iran Geschosse mit hoher Zerstörungskraft ein. Israels Bevölkerung ist aufgerufen, in der Nähe der Schutzräume zu bleiben. Schulen und Betriebe sind geschlossen. Rettungsdienste berichten von mehreren Toten. In Teheran greift Israel unterdessen militärische Ziele an. Nach iranischen Angaben wurden dabei Kommandozentralen der Revolutionsgarden und des Militärs getroffen. Zu etwaigen Opfern liegen noch keine Angaben vor. Israel hatte am Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet und so den Konflikt zwischen beiden Ländern wieder angefacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 08:00 Uhr