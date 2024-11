Hedgefonds-Managern soll US-Finanzminister werden

Washington: Der Hedgefonds-Manager Scott Bessent soll künftiger Finanzminister der USA werden. Das teilte der designierte Präsident Trump am Abend mit. Bessent sei als einer der weltweit führenden internationalen Investoren und geopolitischen Strategen weithin geachtet, erklärte Trump. Der Manager selbst hat sich unter anderem dafür ausgesprochen, die Erdöl-Produktion in den USA zu erhöhen. Außerdem will er das Haushaltsdefizit drücken und Bürokratie abbauen.

