HDE fordert Entgegenkommen bei Ladenmieten

Berlin: Der Handelsverband Deutschland HDE hat Immobilienbesitzer aufgefordert, dem Einzelhandel bei den Ladenmieten entgegenzukommen. HDE-Präsident von Preen sagte, die Mietpreise spiegelten im Moment nicht das wider, was der Markt in der Lage sei zu bezahlen. Das gelte sowohl für Läden als auch für Kultur, Kleinkunst und Gastronomie. Mieter und Vermieter müssten deshalb gemeinsam an neuen Konzepten arbeiten, bevor den Geschäften das Aus drohe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 14:00 Uhr