Havarierter Frachter vor Norwegen ist gesichert

08.04.2021 03:00 Uhr

Oslos: Norwegen hat mit der Bergung des havarierten Frachters Eemslift Hendrika begonnen. Die Küstenverwaltung teilte am späten Abend mit, das Schiff sei unter Kontrolle. Schlepper hätten damit begonnen, das Schiff in ruhigere Gewässer zu ziehen. Dort soll es stabilisiert werden. Ursprünglich sollte die Bergung erst in der Früh beginnen, es bestand aber die Gefahr, dass der Frachter auf Grund läuft. An Bord sind 350 Tonnen Schweröl und 50 Tonnen Diesel.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.04.2021 03:00 Uhr