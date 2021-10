Havanna-Syndrom auch bei Mitarbeitern der US-Botschaft in Bogota festestellt

Nachrichtenarchiv - 13.10.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bogota: Auch in der amerikanischen Botschaft in der kolumbischen Hauptstadt sind Fälle des sogenannten Havanna-Syndroms aufgetreten. Dabei leiden die Betroffenen unter Symptomen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Hör- und Sehproblemen. Die Symptome werden wahrscheinlich durch den gezielten Einsatz von Funkwellen ausgelöst. Über die Fälle in Bogota berichtete das "Wall Street Journal". Mittlerweile hat der kolumbianische Präsident Duque den Bericht bestätigt. Demzufolge sind mindestens fünf Familien betroffen, die in Verbindung mit der Botschaft in Kolumbien stehen. Die US-Vertretung in Bogotá ist eine der größten der Welt. Neben Berufsdiplomaten und Personal sind dort auch Mitarbeiter des Geheimdienstes und zur Drogenbekämpfung stationiert. Die ersten Fälle des "Havanna-Syndroms" waren 2016 bei Diplomaten in der kubanischen Stadt aufgetaucht. Die USA vermuten Russland hinter den Anschlägen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.10.2021 13:15 Uhr