Haussperling wird bei Vogelzählung am häufigsten gesichtet

Hilpoltstein: Bei der "Stunde der Wintervögel" des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz haben die Teilnehmer am häufigsten den Haussperling zu Gesicht bekommen. Das geht aus der Veröffentlichung des LBV zu seiner jüngsten Vogelzählung hervor. Der Haussperling wird auch Spatz genannt und ist einer der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Singvögel. Auf Platz zwei und drei der am meisten beobachteten Wintervögel folgten Kohlmeise und Feldsperling. Auf Platz 4 liegt die Blaumeise, noch vor der Amsel. Damit haben sich die Top 5 seit dem vergangenen Jahr nicht verändert. Es wurden aber auch unerwartete Vögel entdeckt wie etwa Waldohreulen oder Seidenschwänze. An der Zählaktion haben sich rund 26.500 Menschen beteiligt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 14:00 Uhr