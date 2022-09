Haushaltswoche im Bundestag beginnt

Herzog erinnert im Bundestag an die Opfer der Schoah

Berlin: Israels Präsident Herzog hat im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus einen Kranz am Holocaust-Denkmal in Berlin niedergelegt. Gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier erinnerte er an die Opfer der Schoah. Herzog und Steinmeier wollen am Nachmittag das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen besuchen. Im Bundestag hatte der israelische Präsident in seiner Ansprache an die sechs Millionen getöteten Juden in Deutschland erinnert. Das Land sei damals verantwortlich gewesen für den Verlust jeglicher Menschlichkeit, mit dem Ziel ein ganzes Volk auszulöschen. Herzog verwies aber auch auf das besondere Band, das beide Länder verbindet: Die Vergangenheit könne man nicht ändern, sagte er, aber die Zukunft könne man gemeinsam gestalten. Zuvor hatte Bundestagspräsidentin Bas an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.09.2022 11:15 Uhr