Haushaltsstreit in der Koalition weitet sich aus

08.04.2023 18:45 Uhr

Berlin: Im Koalitionsstreit um den Bundeshaushalt 2024 hat die SPD Finanzminister Lindner widersprochen. Der SPD-Haushaltsexperte Rohde erklärte, wofür in Deutschland das Geld ausgegeben werde, entscheide am Ende der Bundestag und nicht der Finanzminister. Rohde verlangte von Lindner einen - so wörtlich - ausgewogenen Haushaltsentwurf. Gerade in der jetzigen Zeit müsse man sicherstellen, dass innere, äußere und soziale Sicherheit gewahrt bleiben. Er sei aber sicher, dass dies der Ampel gelingen werden. Grünen-Fraktionsvize Audretsch forderte, Priorität müssten Kinder und Klimaschutz haben. Der Finanzminister und FDP-Chef hatte in einem Zeitungsinterview vor einem Defizit von 14 bis 18 Milliarden Euro im kommenden Jahr gewarnt. Diese Lücke müsse durch Verzicht geschlossen werden, so der Minister.

BR24 Nachrichten, 08.04.2023 18:45 Uhr