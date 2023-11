Haushaltsstreit: DIHK fordert Sicherheit für Wirtschaft

Berlin: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag fordert nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts langfristige Sicherheit für die Wirtschaft. DIHK-Präsident Adrian mahnte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Förderzusagen einzuhalten. Unternehmen, denen eine Förderung fest zugesagt oder auch politisch in Aussicht gestellt worden sei, sollten sich darauf verlassen können, die zugesagten Mittel auch zu erhalten, so Adrian. Wegen des Urteils musste die Ampelkoalition inzwischen weitere Teile ihres Haushaltes auf Eis legen. Finanzminister Lindner belegte auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit einer Ausgabensperre. Aus diesem Krisenfonds werden unter anderem die aktuellen Strom- und Gaspreisbremsen finanziert. Sie sind vor kurzem bis Ende März 2024 verlängert worden und sind deshalb von der Sperre nicht betroffen, wie es aus dem Finanzministerium heißt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.11.2023 03:00 Uhr