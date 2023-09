Haushaltshilfen arbeiten zu 90 Prozent schwarz

Köln: Rund 90 Prozent aller Haushaltshilfen in Deutschland arbeiten schwarz. Zu diesem Ergebnis kommt das Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft auf Grundlage einer Schätzung: Demnach geben 4,3 Millionen Haushalte in Befragungen an, dass sie auf Haushaltshilfen zurückgreifen. Offiziell gemeldet sind jedoch nur 400.000 Beschäftigte. Das IW sieht vor allem zwei Gründe für die große Kluft: Zum einen scheuen viele private Haushalte die Verpflichtungen, die sich aus der Anmeldung ergeben - etwa Lohnfortzahlungen im Urlaub oder bei Krankheit. Zum anderen sei die Anmeldung für viele der Hilfskräfte unattraktiv, weil sie kaum zusätzliche Leistungen dadurch erhalten und den bürokratischen Aufwand vermeiden wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 14:00 Uhr