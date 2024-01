Haushaltsberatungen beginnen mit scharfer Kritik an der Regierung

Berlin: Mit scharfen Angriffen aus den Reihen der Union haben im Bundestag die abschließenden Beratungen über den Haushalt 2024 begonnen. Unionsfraktionsvize Middelberg kritisierte die Höhe der geplanten Ausgaben von 477 Milliarden Euro. Das sei so viel wie nie zuvor und deutlich mehr, als derzeit in Deutschland erwirtschaftet werde. Dabei habe die Ampelkoalition viele Krisen selbst zu verantworten, etwa durch das Heizungsgesetz, die Diskussion über eine Gasumlage oder das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das habe Investoren und Verbraucher verunsichert, so der CDU-Politiker. FDP-Finanzminister Lindner betonte, es werde kein Spar-, sondern ein Gestaltungshaushalt vorgelegt. Krisenbedingte Maßnahmen würden beendet - wie die geringere Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Dafür werde beispielsweise viel Geld in Bildung und Digitalisierung gesteckt - und all das im Rahmen der Schuldenbremse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 11:00 Uhr