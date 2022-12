Haushaltsausschuss wird laut SPD Weg freimachen für F35-Kampfjets

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz der jüngsten Diskussionen wird der Haushaltsausschuss des Bundestags wohl den Weg freimachen, F35-Kampfjets in den USA zu kaufen. Dem SPD-Haushaltspolitiker Schwarz zufolge kommt das Vorhaben nächste Woche auf die Tagesordnung. Er hatte zuvor mit Kollegen und Vertretern des Verteidigungsministeriums darüber verhandelt. Es wurde glaubhaft aufgezeigt, dass die Infrastruktur geschaffen wird und dass die Maschinen in Deutschland fliegen werden, sagte Schwarz weiter. Unklar war, ob bis zum Einsatz der Jets in vier Jahren der notwendige Umbau des Fliegerhorsts Büchel in Rheinland-Pfalz fertig wird. Eine weitere Frage war, ob die Tarnkappenbomber bis dahin für den Flugbetrieb hierzulande zugelassen sind. Das Ministerium hatte am Nachmittag Probleme im Zusammenhang mit dem Rüstungsprojekt dementiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2022 22:15 Uhr