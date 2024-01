Haushaltsausschuss berät über Bundesetat 2024

Berlin: Der Haushaltsausschuss des Bundestags berät heute abschließend den Etat für 2024. Bei der sogenannten Bereinigungssitzung geht es um die Sparpläne der Bundesregierung. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Braun, bemängelte im BR, dass die Koalition noch nicht genau erklärt hat, was heute beraten werden soll. Dazu gehöre etwa, ob die Schuldenbremse erneut ausgesetzt werden soll, oder ob Eingriffe in die Arbeitslosenversicherung geplant sind. Die Bundesregierung erwägt, nicht nur die Zuschüsse für die Rentenversicherung zu kürzen, sondern in den nächsten Jahren auch insgesamt 5,2 Milliarden Euro aus Rücklagen der Arbeitslosenversicherung zurückzufordern. Braun geht nach eigenen Worten auch nicht davon aus, dass die Koalition die geplanten Subventionskürzungen für die Landwirtschaft zurücknimmt. Der CDU-Politiker rechnet deshalb mit weiteren Protesten der Bauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 08:00 Uhr