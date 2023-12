Haushaltsausschuss beginnt mit Sachverständigen-Befragung

Berlin: Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat damit begonnen, Sachverständige zum Nachtragshaushalt für das laufende Jahr zu befragen. Es geht darum, ob es rechtlich in Ordnung ist, für 2023 die Schuldenbremse noch einmal auszusetzen. Der Bundesrechnungshof hatte vorab schon auf Risiken hingewiesen. Der Etat bleibe auch bei Feststellung einer Notlage "verfassungsrechtlich problematisch", heißt es in einer Stellungnahme, aus der das Handelsblatt zitiert. Später verhandeln heute Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner über den Haushalt für das kommende Jahr. Wenn keine Einigung gelingt, dürfte eine Verabschiedung in diesem Jahr schwierig werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2023 11:15 Uhr