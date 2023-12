Haushalthaltsausschuss befasst sich mit Nachtragshaushalt 2023

Berlin: Im Haushaltsausschuss des Bundestags werden heute Vormittag Sachverständige befragt, ob das erneute Aussetzen der Schuldenbremse für das laufende Jahr rechtlich in Ordnung ist. Die Bundesregierung erklärt für 2023 wieder eine Notlage, die sie mit dem Krieg in der Ukraine und den daraus folgenden Energieengpässen begründet. Durch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht zum Umgang mit der Schuldenbremse ist die Regierung außerdem gezwungen, ihre Finanzpläne für das kommende Jahr neu aufzustellen. Es fehlen Milliarden Euro. Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner wollen heute wieder über den Etat 2024 beraten. Gelingt dabei keine Einigung, wird es eng, den Haushalt noch in diesem Jahr zu verabschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 10:00 Uhr