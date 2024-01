Haushalt der Ampel fürs laufende Jahr steht

Berlin: Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat sich nach wochenlangem Ringen auf den Etat für dieses Jahr verständigt. Er soll im Februar im Parlament sowie im Bundesrat verabschiedet werden. Der Haushalt umfasst Ausgaben in Höhe von 477 Milliarden Euro - davon werden 39 Milliarden durch neue Kredite finanziert. Nach den Regeln des Grundgesetzes ist das aber vergleichsweise wenig, so dass die Schuldenbremse heuer erstmals wieder eingehalten wird. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts stand die Regierung unter erheblichem Spardruck. Deshalb steigen die Ticketsteuer auf Passagierflüge sowie der CO2-Preis auf Heizöl, Gas und Sprit. Trotz der Proteste von Bauern hat der Haushaltsausschuss die geplanten Kürzungen im Landwirtschaftsbereich nur teilweise zurückgenommen. So bleibt es dabei, dass die Subventionen beim Agrardiesel in den nächsten Jahren schrittweise auslaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 23:00 Uhr