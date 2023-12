Haushalt 2024 wird laut SPD nicht mehr in diesem Jahr beschlossen

Berlin: Die Bundesregierung wird nach Einschätzung der SPD den Haushalt für 2024 nicht mehr in diesem Jahr beschließen können. Das geht aus einem Schreiben der parlamentarischen Geschäftsführerin Mast an die SPD-Fraktion hervor. Eine politische Einigung werde es aber in den kommenden Tagen geben. Seit Tagen verhandelt Kanzler Scholz mit Finanzminister Lindner von der FDP und Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen darüber, wie das Haushaltsloch von 17 Milliarden Euro gestopft werden soll. SPD und Grüne wollen auch für das kommende Jahr eine Notlage feststellen, um mehr Schulden aufnehmen zu können. Die FDP hält dem entgegen, man könne die Notlage nicht zur Normalität erklären. Da die Liberalen auch Steuererhöhungen ablehnen, muss sich die Koalition wohl auf Einsparungen einigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 17:00 Uhr