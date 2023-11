Haushälter verschieben Beschluss zum Etat 2024

Berlin: Die Haushaltspolitiker im Bundestag verschieben ihren finalen Beschluss zum Etat 2024 um eine Woche. Grund ist das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach der geänderte Nachtragshaushalt 2021 nichtig ist. Am kommenden Dienstag werden auf Antrag der Union noch Experten zum Urteil gehört. Der Beschluss über den Etat im Haushaltsausschuss soll dann in einer Woche fallen. Das Plenum des Bundestags soll den Etat - wie ursprünglich geplant - am 1. Dezember beschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2023 12:00 Uhr