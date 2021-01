Hauser siegt im Biathlon-Einzel in Antholz - Hettich Fünfte

Spahn fordert Corona-Tests für Pendler in Grenzregionen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat verbindliche Corona-Tests für Pendler in deutschen Grenzregionen mit hohen Infektionszahlen gefordert. Man sehe in vielen Grenzregionen, dass sich das Infektionsgeschehen oft auf beiden Seiten immer wieder gegenseitig hochschaukelt - so etwa an der Grenze zu Tschechien. Man sei mit Prag im Gespäch, dass entweder in Tschechien oder in Deutschland oder abgestimmt im Wechsel mehrfach die Woche Tests bei Grenzpendlern stattfinden. Vor dem EU-Gipfel heute Abend wird auch über Grenzschließungen diskutiert - insbesondere unter Verweis auf Corona-Mutationen. Bundesaußenminister Maas ist entschieden dagegen - Kanzleramtsminister Braun hält strenge Einreiseregeln dagegen für geboten, wenn die Pandemie-Bekämpfung in anderen Staaten nicht ausreicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2021 16:00 Uhr