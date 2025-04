Hausärzteverband warnt vor Praxenübernahme durch Investoren

Berlin: Der Berufsverband der Hausärzte hat vor einem Praxissterben durch den zunehmenden Einstieg von Finanzinvestoren gewarnt. In der Bild-Zeitung sagte die Co-Verbands-Vorsitzende, Buhlinger-Göpfarth, immer mehr Investoren drängten in den Markt. Dadurch werde das Gesundheitssystem finanziell ausgesaugt, während die Qualität sinke. Bei der Übernahme von Praxen durch Investoren, so Buhlinger-Göpfarth, entstünden medizinische Versorgungszentren. Diese konzentrierten sich dann eher auf eine lukrative Behandlung, statt auf eine lebenslange Begleitung von Patienten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 14:00 Uhr