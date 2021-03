Hausärzteverband kritisiert zu langsames Impfen

Berlin: Der Deutsche Hausärzteverband hat das viel zu langsame Impfen in Deutschland kritisiert. Verbandspräsident Weigeldt sagte, es könne nicht sein, dass vier Millionen Impfdosen im Kühlschrank gelagert werden, um Impfzentren am Laufen zu halten, anstatt dafür zu sorgen, dass viele Menschen in kurzer Zeit geimpft werden. Die Ministerpräsidentenkonferenz müsse jetzt aufhören zu diskutieren und stattdessen mit den Ärztinnen und Ärzten in Kontakt zu treten. Durch die Einbeziehung der Hausärzte in die Impfstrategie könne man dafür sorgen, dass vorhandener Impfstoff möglichst schnell verimpft werde. Für die Belieferung bietet sich nach seinen Worten der lange erprobte Weg über Apothekenlieferketten an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2021 14:00 Uhr