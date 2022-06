Hausärzte-Verband fordert Sommer-Aus für Corona-Impfzentren

Fed verkündet höchste Leitzinserhöhung seit knapp drei Jahrzehnten

Washington: Die US-Notenbank hebt den Leitzins so stark an wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Er steigt um 0,75 Prozent und liegt jetzt in einer Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Die Fed will damit der hohen Inflation etwas entgegensetzen. Es ist die dritte Leitzinserhöhung in nur vier Monaten, weitere sollen folgen. Die US-Aktienmärkte reagierten positiv auf die Entscheidung. Der Leitindex Dow Jones stieg bis zum Handelsende um ein Prozent.

