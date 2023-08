Hausärzte sind gegen Sanktionen für "Ärztehopping"

Berlin: Der Hausärzteverband hat sich dagegen ausgesprochen, Patienten für zu viele Arztbesuche zu bestrafen. Vize-Verbandschefin Buhlinger-Göpfahrt sagte den Funke-Zeitungen, Menschen hätten in der Regel keinen Spaß am "Ärztehopping". Viele fänden sich in dem immer komplexer werdenden Gesundheitswesen schlichtweg nicht mehr zurecht. Der CDU-Gesundheitspolitiker Sorge hatte eine "Flatrate-Mentalität" der gesetzlich Versicherten kritisiert und eine höhere Eigenbeteiligung gefordert. Buhlinger-Göpfahrt plädierte stattdessen für Anreize, damit Patienten immer zuerst ihren Hausarzt aufsuchen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2023 03:00 Uhr