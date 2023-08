Hausärzte sehen keinen Grund zur Sorge bei neuer Corona-Variante

München: Der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands, Ritter, hält die neue Corona-Variante EG.5 für ansteckender, aber nicht gefährlicher als die bisherigen. Im BR-Interview sagte Ritter, eine allgemeine Empfehlung für Masken brauche es daher aus seiner Sicht nicht. Das könne jeder für sich entscheiden. Nach Informationen des Robert Koch-Instituts steigt die Zahl der Infizierten derzeit in Deutschland - allerdings auf niedrigem Niveau. In den neuen Fällen sieht Ritter keinen Grund zur Besorgnis. Wir müssen, so der Hausarzt, lernen, mit Corona zu leben. Wie die Ärzte-Zeitung berichtet, wollen die beiden Impfstoff-Hersteller Biontech und Moderna im September angepasste Impfstoffe ausliefern. Diese müssen aber noch von den Behörden zugelassen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2023 09:15 Uhr