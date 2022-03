Hausärzte rechnen nicht mit Impfboom durch Novavax-Vakzin

Nachrichtenarchiv - 02.03.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Hausärzteverband rechnet nicht mit einem Impf-Boom durch das neue Vakzin des US-Herstellers Novavax. Verbandschef Weigelt sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, in den Praxen gebe es bisher nur vereinzelte Nachfragen nach dem neuen Impfstoff Nuvaxovid. Es sei nach aktuellem Stand zumindest fraglich, ob das Vakzin zu einer signifikanten Steigerung der Impfquoten führt. Wer sich bisher nicht habe impfen lassen, sei natürlich auch nur schwer zu überzeugen, so Weigelt. Die Bundesregierung hofft, dass das Mittel der Impfkampagne neuen Schwung verleiht. Erste Bundesländer haben am Wochenende damit begonnen, den Proteinimpfstoff zu verabreichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2022 10:00 Uhr