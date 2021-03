Hausärzte in Bayern beginnen mit dem Impfen

In den bayerischen Testzentren ist der Andrang groß

München: Vor den Osterfeiertagen ist die Nachfrage in den bayerischen Testzentren hoch. In Münchens Station auf der Theresienwiese gab es schon gestern keine Termine mehr für einen PCR-Test vor dem Wochenende. Dabei hat das Gesundheitsreferat die Zahl der Abstriche erhöht. Am Wochenende können rund 600 Tests täglich angeboten werden. In Nürnberg wurde wegen des großen Bedarfs eine zusätzliche Testlinie des Bayerischen Roten Kreuzes eingerichtet. Auch in Regensburg ist der Andrang groß. Mehrere Kommunen verwiesen auf Schnelltests in privaten Testzentren oder Apotheken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2021 06:00 Uhr