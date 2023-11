Hausärzte fordern Tempo bei telefonischer Krankschreibung

Berlin: Die momentane Infektionswelle beansprucht die Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland. Darauf hat der Verbandsvorsitzende Beier hingewiesen. Es werde immer schwieriger, dem Ansturm gerecht zu werden, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Beier verlangt deshalb, die telefonische Krankschreibung schneller als geplant wieder einzuführen. Laut Bundesregierung soll der Gemeinsame Bundesausschuss bis Ende Januar eine Richtlinie für eine erstmalige Krankschreibung per Telefon erarbeiten. Ein bereits vom Bundestag beschlossenes Gesetz von Gesundheitsminister Lauterbach sieht vor, dass Krankschreibungen per Telefon dauerhaft möglich werden sollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.11.2023 02:00 Uhr