Hausärzte fordern Beibehaltung der telefonischen Krankschreibung

Grand Jury erhebt historische Anklage gegen Ex-Präsident Trump

New York: Als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte muss sich Donald Trump in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hat für eine Anklageerhebung gegen Trump gestimmt - es geht um eine Schweigegeldzahlung in Höhe von umgerechnet 120.000 Euro an die Pornodarstellerin Stormy Daniels 2016. Die Anklageschrift ist noch unter Verschluss - die Details sind damit unklar. Die Zahlung an sich ist nicht illegal. Der ehemalige Präsident könnte aber wegen einer Fälschung von Geschäftsdokumenten oder illegaler Wahlkampffinanzierung zur Verantwortung gezogen werden. Wie Trumps Anwälte mitteilten, könnte der ehemalige Präsident am Dienstag zur Anklageerhebung erscheinen. Er bestreitet jegliches rechtswidrige Verhalten. Der 76-Jährige sprach von "politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung". Ähnlich äußerten sich andere Republikaner. Ein Prozess könnte die Pläne für Trumps erneute Präsidentschaftskandidatur 2024 beeinträchtigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2023 07:00 Uhr