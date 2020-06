Hausärzte erwarten erhöhten Beratungsbedarf durch Corona-Warn-App

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Hausärzteverband erwartet einen erhöhten Beratungsbedarf der Patienten durch die neue Corona-Warn-App. Verbandschef Weigeldt sagte der "Rheinischen Post", bei den Patienten herrsche noch immer große Verunsicherung, der Aufklärungsbedarf werde durch die App weiter zunehmen. Er verwies auf die Möglichkeit, getestet zu werden, nach dem die App Patienten gewarnt hätte. Testen könnten die Hausärzte natürlich nur, wenn sich Patienten auch mit den Praxen in Verbindung setzten - am besten zunächst telefonisch. - Seit gestern ist die Corona-Warn-App hierzulande verfügbar. Digitalstaatsministerin Bär sagte in der Früh im BR, allein bei Android-Geräten sei die App bereits mehr als zwei Million Mal heruntergeladen worden. Apple machte dazu noch keine Angaben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 10:00 Uhr