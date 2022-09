Hausärzte-Chef dringt auf mehr Grippe-Impfungen für Ältere

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutschen Hausärzte fordern, in der weiter laufenden Corona-Pandemie die Grippe nicht zu vergessen. Der scheidende Chef des Hausärzte-Verbands, Weigeldt, sagte zu Beginn des Hausärztetags, es müsse in der anstehenden Impfkampagne auch wieder für die Grippeschutzimpfung geworben werden. Deutschland ist mit einer Impfquote der Über-60-Jährigen von zuletzt unter 40 Prozent weit von der Zielmarke der EU entfernt, wonach 75 Prozent der älteren Menschen gegen Grippe geimpft sein sollen. Für Hausärztechef Weigeldt lautet das Ziel für die kommende Grippesaison, dass sich mindestens zwei Drittel der Älteren in Deutschland vor Influenza schützen lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2022 13:45 Uhr