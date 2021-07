Hausärzte beklagen Ad-Hoc-Empfehlung zu Kreuzimpfungen

Nachrichtenarchiv - 03.07.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Hausärzteverband kritisiert die kurzfristige Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu sogenannten Kreuzimpfungen. Verbandschef Weigeldt spricht von einer "Ad-Hoc-Anpassung". Sie hätte schon am ersten Tag für die Praxen einen enormen Mehraufwand bedeutet, sagte Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Patienten seien verunsichert, viele wollten ihren Impftermin nun vorziehen. Weigeldt forderte eine klarere Kommunikation und eine rechtzeitige Einbindung in solche Entscheidungen. Stiko-Chef Mertens zeigte Verständnis für die Hausärzte. Sie früher zu informieren sei aber nicht machbar, sagte Mertens im NDR. Die Kommission könne keine Mitteilungen aus den laufenden Beratungen machen; dann würden die Zwischenergebnisse am nächsten Tag in der Zeitung stehen und die Menschen verunsichern. - Die Stiko sowie die Gesundheitsminister haben empfohlen, Menschen, die bei der Erstimpfung das Präparat von AstraZeneca bekommen haben, beim zweiten Mal mit Biontech oder Moderna zu impfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2021 09:00 Uhr