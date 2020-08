Hauptverdächtiger im Lübcke-Prozess legt Geständnis ab

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Im Prozess um den Mordfall Lübcke hat der Hauptangeklagte Stephan E. die Tat eingeräumt. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main sagte der 46-Jährige wörtlich: "Ich habe geschossen". Bereits kurz nach der Festnahme hatte er die Tat gestanden, seine Aussage dann aber widerrufen und seinen mitangeklagten mutmaßlichen Komplizen Markus H. beschuldigt. An die Familie des Opfers gerichtet sagte Stephan E., was er und sein Komplize getan hätten, werde immer unentschuldbar bleiben. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war im Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses mit einem Kopfschuss getötet worden. Laut Generalbundesanwalt handelte der 46 Jahre alte Familienvater aus rechtsextremistischen Motiven. Der zweite Angeklagte, Markus H., wird der Beihilfe beschuldigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.08.2020 12:45 Uhr