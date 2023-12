Hauptbahnhof in München wird den ganzen Tag über nicht angefahren

München: Wegen des heftigen Wintereinbruchs sind Bahn-, Flug- und Straßenverkehr in Süddeutschland stark beeinträchtigt. Nach BR-Informationen fahren am Münchner Hauptbahnhof heute den ganzen Tag über keine Züge rein oder raus. Am Flughafen München finden vorerst bis zum Mittag keine Starts und Landungen statt. Auch am Nachmittag wird nur ein sehr eingeschränkter Flugverkehr möglich sein. Die Lufthansa bittet ihre Gäste darum, nicht zum Flughafen zu kommen und besser zuhause zu bleiben. Auch der S-Bahnverkehr um München ist eingestellt, es gibt lediglich einen Pendelverkehr auf der Stammstrecke. Busse und Straßenbahnen im Nahverkehr der Landeshauptstadt bleiben in den Depots. Auch in Augsburg fahren aktuell keine Busse und Straßenbahnen. Die Polizei Oberbayern bittet die Bevölkerung, heute zu Hause zu bleiben. Obwohl die Einsatzkräfte rund um die Uhr im Einsatz sind, gibt es gerade auf vielen kleineren Straßen Probleme, vor allem durch umgestürzte Bäume. Die Polizei ruft auch dazu auf, Nebenstraßen und Waldstücke zu meiden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2023 09:15 Uhr