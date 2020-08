Hauptangeklagter im Mordfall Lübcke legt Geständnis ab

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Hauptangeklagte Stephan E. ein Geständis abgelegt. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main sagte der 46-Jährige wörtlich: "Ich habe geschossen". Bereits kurz nach der Festnahme hatte er die Tat gestanden, seine Aussage dann aber widerrufen und seinen mitangeklagten mutmaßlichen Komplizen Markus H. beschuldigt. Der CDU-Politiker Lübcke war im Juni vergangenen Jahres auf der Terrasse seines Wohnhauses in Nordhessen mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe getötet worden. Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten vor, aus rechtsradikaler, fremdenfeindlicher Gesinnung gehandelt zu haben. Lübcke hatte sich vor seinem Tod für die Eröffnung einer Flüchtlingsunterkunft eingesetzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.08.2020 11:45 Uhr