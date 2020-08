Hauptangeklagter im Lübcke-Prozess gesteht und zeigt Reue

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Im Mord-Prozess um den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Hauptangeklagte Stephan E. nun doch die Tat gestanden. Der 46-Jährige zeigte öffentlich Reue und entschuldigte sich bei der Familie des Opfers: "Was wir getan haben, war falsch", sagte er wörtlich. Die Tat bezeichnete er als "grausam, falsch und feige". Der 46-Jährige betonte, dass der Mitangeklagte Markus H. in der Mordnacht dabei gewesen sei und ihn beeinflusst habe. Von ihm sei die Radikalisierung ausgegangen. Stephan E hatte die Tat zunächst gestanden, das Geständnis später aber widerrufen. Der CDU-Politiker Lübcke war im Juni vergangenen Jahres auf der Terrasse seines Wohnhauses mit einem Kopfschuss getötet worden. Die Bundesanwaltschaft geht von einer rechtsradikalen und fremdenfeindlichen Gesinnung der Angeklagten aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 14:00 Uhr