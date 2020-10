Hauptangeklagter im Fall George Floyd auf Kaution freigelassen

Italien verhängt landesweite Maskenpflicht im Freien

Rom: In Italien gilt künftig eine landesweite Maskenpflicht im Freien. Das hat die Regierung in Rom angesichts eines erheblichen Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in den letzten Wochen beschlossen. Ausnahmen gebe es nur für Kinder unter sechs Jahren und für Menschen mit Krankheiten, die mit dem Tragen einer Gesichtsmaske nicht zu vereinbaren seien, sagte die stellvertretende Gesundheitsministerin Zampa. Auch wer in bestimmten Situationen alleine sei, etwa in einem Park, müsse keine Maske tragen. Die neue Maßnahme tritt noch heute in Kraft. Die italienische Regierung verlängerte außerdem den wegen der Corona-Pandemie ausgerufenen Notstand bis zum 31. Januar. Heute meldete Italien mit 3679 zum ersten Mal seit April wieder mehr als 3000 Positiv-Tests an einem Tag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 21:00 Uhr