Hauptangeklagter im Fall George Floyd auf Kaution freigelassen

Nachrichtenarchiv - 07.10.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minneapolis: Der Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd durch Polizeigewalt hat weltweit für Schlagzeilen und Proteste gesorgt. Jetzt ist für den Hauptangeklagte eine Kaution in Höhe von einer Million Dollar hinterlegt worden. Der Ex-Polizist konnte das Gefängnis verlassen. Woher das Geld kam, wurde nicht bekannt. Der Angeklagte hat laut einem Handyvideo Floyd bei einer Festnahme das Knie so lange in den Hals gedrückt, bis dieser später im Krankenhaus an den Folgen starb. Die Freilassung auf Kaution wurde allerdings an Auflagen geknüpft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 23:00 Uhr