Haunersche Kinderklinik in München meldet zunehmende Zahl an RS-Infektionen

München: Die Haunersche Kinderklinik in München meldet eine Häufung von Infektionen mit dem RS-Virus. Da das Krankenhaus mittlerweile voll belegt sei, müssten Kinder regelmäßig nach Traunstein, Garmisch-Partenkirchen oder sogar bis nach Passau verlegt werden, so der Leiter der Infektiologie, Hübner, zum BR. Im Winter seien übervolle Kinderkliniken leider üblich. 20 bis 30 Prozent der Betten könnten zudem nicht belegt werden, weil das Pflegepersonal fehlt. Die Infektionswelle mit dem RS-Virus kommt nach Hübners Worten in diesem Jahr relativ spät. Es herrsche aber keine Katastrophensituation wie beispielsweise im vergangenen Winter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 21:45 Uhr