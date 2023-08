Hasskriminalität bleibt in Bayern ein Problem

Meldungsarchiv - 07.08.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Die bayerische Staatsregierung stellt zur Stunde das Lagebild im Kampf gegen Hasskriminalität vor. Wie bereits vorab bekannt wurde, fällt die Bilanz gemischt aus. So sind im vergangenen Jahr zwar etwas weniger Straftaten angezeigt worden als im Vorjahr. Trotzdem waren es mit knapp 1.200 immer noch deutlich mehr Fälle als vor Beginn der Corona-Pandemie. Der bayerische Innenminister Herrmann sprach von einer besonders verwerflichen Form von Straftaten, wenn Menschen wegen ihrer Nationalität, Hautfarbe, Religion, ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung zu Opfern werden. Er kündigte an, den Kampf gegen Hasskriminalität weiter zu verstärken und verwies auf die hohe Aufklärungsquote von zwei Drittel der angezeigten Fälle. Kein Täter solle sich sicher fühlen, so der CSU-Politiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 12:00 Uhr