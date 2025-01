Haßelmann unterstützt Vorstoß von Baerbock und Pistorius für Ukraine-Hilfe

Berlin: In der Diskussion über weitere Hilfen für die Ukraine unterstützt die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Haßelmann, Außenministerin Baerbock und Verteidigungsminister Pistorius. Beide Politiker hatten weitere drei Milliarden Euro an Hilfen gefordert. Kanzler Scholz soll dies im Kabinett aber blockiert haben. Haßelmann verwies darauf, dass Baerbock und Pistorius vorgeschlagen hätten, wie dieses Geld bereitgestellt werden kann. Es gehe um die Sicherung des Friedens in Europa. Ohnehin werde der Haushalt für das laufende Jahr erst nach der Wahl in fünf Wochen beraten und beschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 12:00 Uhr