Haßelmann fordert Ende der Atom-Debatte

Baerbock will in China über Lösung des Ukraine-Konflikts sprechen

Peking: Bundesaußenministerin Baerbock ist auf dem Weg nach China. In rund zwei Stunden wird sie in der Hafenstadt Tianjin ihren Antrittsbesuch beginnen. Dort will sie zunächst eine Schule besuchen und ein deutsches Unternehmen besichtigen, das Windturbinen produziert. - Vor ihrer Abreise hatte Baerbock betont, dass der Ukraine-Krieg oberste Priorität bei den politischen Gesprächen habe. Ein, so die Außenministerin wörtlich, "schnellstmögliches, dauerhaftes und gerechtes" Ende des Krieges stehe in Peking ganz oben auf ihrer Agenda. Darüber will sie in Tianjin auch mit iem chinesischen Chefdiplomaten Qin Gang sprechen. Mit ihm fährt Baerbock später mit einem Schnellzug nach Peking.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2023 06:00 Uhr